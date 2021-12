Si patrones no pueden cumplir aguinaldo, que acuerden pago con empleados

La secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado, Dorheny García Cayetano, recomendó a los empleados y a las empresas llegar a un acuerdo para el pago del aguinaldo, pues dijo que están conscientes de la situación económica por la pasan los dueños de los negocios y obligarlos a cumplir en tiempo, podría implicar el cierre de muchos establecimientos comerciales.Y es que recordó que la Ley Federal del Trabajo marca que este beneficio debe ser entregado a más tardar el 20 de diciembre y corresponderá a una quincena de salario, pero que conciliar su pago sería la opción más viable para ambas partes.“Debemos entrar a un proceso de mediación o de conciliación en este caso, no es válido que no paguen los aguinaldos, pero sí muchos empleados están en la conciencia de que muchas empresas tuvieron una situación de tomar medidas para conservar los empleos, es decir, reducir el personal, el salario o cerrar sus puertas”, comentó.García Cayetano dijo esperar que se dé un diálogo y haya buena disposición entre ambas partes, para ir viendo cómo les pueden otorgar dicha prestación laboral.“Llegar a un acuerdo que les permita a lo mejor tenerlo no en tiempo, pero sí en forma para que nuestras empresas tampoco vean vulnerada su economía. Obviamente, muchas de ellas tuvieron ganancias y a partir de ello, es que se puede hacer el cálculo”, abundó.La titular de la STPSP expuso que a la sociedad en general no le conviene que los propietarios de los establecimientos comerciales, por pagar los aguinaldos, se queden sin liquidez y decidan cerrar en enero, ya que implicaría el cierre de una fuente de empleo.“Tiene que haber un proceso en el que a lo mejor lo dividan en tres partes, excepcionalmente me refiero, y siempre y cuando los empleados estén de acuerdo porque yo estimo que de muy poco sirve que te paguen tu aguinaldo completo, que es tu derecho, pero que no tengan trabajo en enero o en febrero”, precisó.