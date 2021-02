Si PEMEX reactiva pozos inactivos solucionaría problema de apagones, afirman

El presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, Horacio Zárate Acevedo, afirmó que Veracruz debe reactivar los pozos que Petróleos Mexicanos (PEMEX) tiene inactivos en esta zona, para contribuir a la generación de gas natural que contrarresten los efectos que se están observando en materia de electricidad.



Cabe recordar que esta semana se han presentado apagones y cortes al suministro eléctrico en diversos estados de la República, en respuesta a la alta demanda y poca generación de energía, ante el paso del frente frío 35, lo que eventualmente alcanzaría a Veracruz de acuerdo con Zárate Acevedo.



En entrevista sostuvo que la producción de gas debe incrementar para depender menos de la compra que se realiza a Estados Unidos, país también afectado por los efectos del temporal.



Al respecto, destacó que es probable que el problema de los apagones no pueda resolverse sino hasta la siguiente semana, con las consecuentes afectaciones millonarias.



“Esto es un tema combinado con el cambio climático, con la disminución de la temperatura, la escasez del gas natural y también la poca visión que tuvieron los funcionarios pasados y que está impactando de manera negativa a nuestro país”.



De ahí, dijo, es necesario plantear la apertura de estos pozos, para garantizar el suministro de gas no solo a un futuro inmediato, sino con la posibilidad de extenderse hasta en seis meses, con más de 700 billones de pies cúbicos, pues lo que se está viendo sería “un anticipo” de lo que se viene, principalmente para el tercer trimestre del año.



Zárate Acevedo indicó que es necesario plantear una iniciativa que englobe a energías renovables, pues si bien antes era prioridad “hacer negocios por debajo de la mesa”, ello no obsta que el problema que enfrenta el país tiene también que ver con el costo de la materia prima para energía.



Recordó que el Consejo que preside presentó ya el proyecto de reapertura de los pozos a la Comisión Reguladora de Energía, que podría llevarse a cabo en alianzas con empresas extranjeras, enfocándose no solo en campos de Veracruz, sino en otros de estados como Tamaulipas, para garantizar “un plazo holgado” para evitar el desabasto de gas natural.