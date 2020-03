Si persiste impunidad, habrá “niveles históricos de violencia”: Activistas

Tras la marcha histórica de mujeres realizadas en diversas regiones del país, para exigir se frene la ola de violencia y feminicidios en su contra, activistas sociales advirtieron a los Gobiernos que de no disminuir el índice de agravios haciendo cumplir la ley, estarán en condiciones de tomar otras medidas.



“Ya basta de simulación. En 2015, hubo un registro de 407 feminicidios, en 2016 fueron 584, en 2017 subió a 735. 834 en 2018 y el año pasado cerramos con 975 y eso es un indicador de que los Gobiernos no están haciendo algo para frenarlos”, coincidieron las activistas e integrantes de colectivos de la región, Luz María Reyes Huerta y Arlette Cerón Vargas.



A las mujeres, señalan, las matan por ser mujeres y, en redes sociales, “cuando critican nuestras marchas ya nos están haciendo menos, nos desuellan, nos encuentran en fosas, violadas y nadie hace algo, la burocracia del sistema impartidor de justicia frena el castigo a los agresores y por ello, lo siguen haciendo”.



Luego de las manifestaciones, dicen, hay un avance por lo que esperan que el movimiento crezca.



“Y el Gobierno nos cuente y se de cuenta que no estamos dispuestas a seguir permitiendo la forma en que atienden el problema y la violencia que es un flagelo que debemos enfrentar todos los días. Estamos reclamando al Gobierno que respeten derechos y apliquen las leyes”.



Además, advirtieron que aumentaron los feminicidios y persiste la impunidad, lo que provocaría niveles históricos de violencia.



“La problemática es grave y está en la sociedad y si no hacen algo, esto no va a cambiar. Eso provoca que este índice siga creciendo, las mujeres llegan a la Fiscalía y cuando van solas no las atienden ni les toman sus denuncias. Es hasta que van con abogado y que vaya a pelearse con la Fiscalía como les toman la denuncia”.



“Los hombres se matan entre ellos pero a las mujeres nos matan por sentirnos débiles y creer que no valemos y somos de su propiedad y porque las autoridades así los han hecho ver. No tenemos los mismos derechos en la práctica”, advirtieron.