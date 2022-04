Si primarias ya regresaron a aulas, “¿por qué la UV no?”, cuestiona Sindicato ante Rector

El Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV) está sugiriendo el regreso ordenado a clases presenciales.Así lo definió el secretario general de la organización sindical, Enrique Levet Gorozpe, durante la CVII Asamblea Estatal Extraordinaria, en donde rindió su Informe Anual de Actividades 2022."Que volvamos a la normalidad acostumbrada, apoyando a los alumnos de manera directa y personal y buscando que no haya retrasos y se perjudique a la educación superior en Veracruz", subrayó.Dijo que si los estudiantes de educación básica ya están en clases de manera presencial, "¿por qué la Universidad no lo debe estar? Es necesario regresar".Ante delegados efectivos y fraternales presentes y los conectados de manera virtual, destacó que el Sindicato nunca se detuvo a pesar de las condiciones de la pandemia, siempre siguió trabajando y con las puertas abiertas, recibiendo las demandas y quejas de todos los agremiados, atendiéndolos como se merecen y para que no se rezaguen los problemas en la Universidad.Levet Gorozpe indicó que se promovieron cursos de capacitación para el manejo de las plataformas y tecnologías de información para la enseñanza en línea con éxito, pues se capacitaron 5 mil 367 docentes."De la misma manera que al inicio de lo más fuerte de la contingencia, motivamos a los compañeros para que no dejaran de atender a sus alumnos, hoy y lo digo aquí, ante las autoridades de la Universidad, el Sindicato está promoviendo el regreso ordenado a clases presenciales"."Buscando que volvamos en nuestra universidad entrar a la normalidad acostumbrada, apoyando a los alumnos de manera directa y personal y buscando que no haya retrasos y se perjudique la educación superior en el Estado", recalcó.El líder de los académicos comentó que el Sindicato ha respondido a los intereses de los agremiados y así lo seguirá haciendo, por ello, les pidió seguir juntos, que tengan toda la libertad de expresarse, "porque en FESAPAUV no se le corta la libertad de expresión a nadie".Asimismo, mencionó que a lo largo del año que se informa, se aprobó por mayoría de votos el nuevo Estatuto del Sindicato, producto de todos los que participaron.Durante el Informe dijo que a lo largo de todo el tiempo han logrado un trabajo coordinado con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), con el objeto de que tenga viabilidad financiera siempre."Hemos realizado innumerables eventos a pesar de la pandemia, foros, trabajo permanente de gestoría a través de las distintas carteras a las que yo les doy las gracias a todos los integrantes, por esa capacidad", subrayó.El dirigente de FESAPAUV recordó que en noviembre del año pasado se celebró el Congreso Estatal del Sindicato con la finalidad de acordar una mejora de los beneficios de los trabajadores como el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo, la revisión al Programa de Estímulos al Desempeño Académico, las implicaciones laborales y académicas en el trabajo virtual, la seguridad social, entre otros.Aseveró que durante el Congreso se delineó la ruta para exigir la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo y ya se avanza con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que fijen una fecha para legitimarlo, incluyendo lo contenido en el convenio firmado con las autoridades de la UV.Es así que estimó que en dicha legitimación participaría el 80 por ciento de los agremiados y muy posiblemente todos votarán a favor del mismo, porque no cree que vayan en contra de su propio patrimonio.Finalmente, sostuvo que a pesar de las circunstancias económicas, se logró una negociación del Contrato Colectivo de Trabajo que no sólo se basó en el incremento salarial, sino que se lograron incrementos a prestaciones sociales ligadas al salario y restituir gran parte de la pérdida del poder adquisitivo por efectos inflacionarios."Esto lo logramos por la gran visión humanista que tiene nuestro rector que nos dijo: vamos a buscar una solución a través de una fórmula que garantice abatir el rezago de la inflación", destacó y agradeció al académico.