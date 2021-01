Si proyecto la convence, Elizabeth Morales aceptaría candidatura

En caso de recibir alguna invitación para participar en el proceso electoral 2020-2021, será valorado y si se acepta se hará público, refirió la exalcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García, luego de los rumores de su regreso a la actividad pública.



Durante entrevista, en la que mencionó que se encuentra fuera de la vida política, dijo que ésta es de circunstancias, por lo que, si existe un proyecto encauzado a su misión histórica de servir a los demás, analizaría la posibilidad de participar.



A decir de la también exdiputada federal, en las últimas semanas ha observado información en medios de comunicación en torno a su supuesta participación en la jornada de este 2021, no obstante, reiteró que en caso de ser así, lo haría público para evitar información errónea.



Apenas el pasado lunes, la encargada de la Comisión Nacional de Encuestas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Ivonne Cisneros Luján, criticó que Elizabeth Morales pudiera participar en las próximas elecciones en Veracruz.



Al respecto, Morales García dijo que su carrera siempre ha sido un camino a contracorriente “pero nadie se hace buen marinero en aguas calmas, así es como se gana la experiencia”, sostuvo.



Es así que, la militante priista reiteró que la ciudadanía xalapeña será la primera en enterarse si participará de algún modo en el proceso electoral, donde se renovarán las 212 alcaldías y las diputaciones federales.



Cabe mencionar que Elizabeth Morales, además de alcaldesa de Xalapa y diputada federal, también se ha desempeñado como presidenta estatal de su partido, el Revolucionario Institucional, así como delegada federal de PROFECO y del ISSSTE.



No obstante, en los últimos años se le ha visto alejada de las líneas partidistas, incluso, sobre las cuatro postulaciones que corresponden al PRI para las diputaciones federales se especula sobre nombres de varones en las cuatro posiciones, de manera que Elizabeth Morales podría quedar fuera por las líneas del partido tricolor para estos cargos, mientras que para la Alcaldía aún no se define la posible alianza PAN-PRI-PRD, ni qué partido encabezaría dicha coalición en la Capital del Estado.