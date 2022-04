Si quieren “Soy Festival”, deberá contribuir con economía: Alcalde de Xalapa

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que regrese el “Soy Festival”, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, indicó que todos los eventos, conciertos y festivales que se hagan en la Capital deben cumplir con los reglamentos, regulaciones, seguridad, protección civil y contribuir con el pago de impuestos.Y es que afirmó que no se pueden hacer actividades como ésta que impulsa el presidente del Consejo de Turismo Cultura y Deporte de Veracruz, Mauricio Cuevas Gayosso, si no contribuyen con la economía del municipio, pues está implícito en la Ley que se deben pagar los aranceles por la venta de boletos.“El Ayuntamiento aprueba que se hagan todos los festivales que sirvan para atraer turismo, lo que pasa es que la autoridad municipal tiene que cumplir con regulaciones y reglamentos (...) no podemos hacer festivales que no contribuyan con la economía, porque está implícito en la Ley de Ingresos, es un tema de Ley”, dijo.Ahued Bardahuil destacó que se seguirán apoyando "como nunca se ha hecho" todas las acciones de cultura y deporte en la ciudad pero reiteró que Cuevas Gayosso debe cumplir con lo que marca la normativa."Aplaudimos que gente como él (Mauricio Cuevas) tenga ese ímpetu, que lo haga, nada más que tenemos que cumplir, no soy dueño de la ciudad, obedezco a la Ley Orgánica del Municipio Libre, a los reglamentos, so pena de sufrir algún señalamiento o consecuencia”, expuso la máxima autoridad capitalina.Añadió que si se otorga la ciudad a un tercero que haga eventos que contribuyan con recursos para solventarlos pero que incumpla con las obligaciones establecidas en el Código Hacendario Municipal, "tendríamos observaciones nosotros”.Destacó el talento y visión que tiene Mauricio Cuevas pero refrendó que su propuesta se debe adecuar a las leyes municipales y a la posibilidad social, ya que aseguró que "se pueden hacer muchas cosas juntos pero cada quien, cumpliendo con su responsabilidad, de lo contrario caeríamos en observaciones”.Ante la pregunta de si el empresario rechazaba el pago de impuestos, Ricardo Ahued manifestó que "así como lo trae, a nosotros nos traería consecuencias, tendríamos que cobrar nosotros los ingresos, tabularlos, tener protección civil, el control de las bebidas alcohólicas, etcétera”.Explicó que los recientes eventos artísticos que se han dado en la Capital cumplen con el alquiler del lugar donde se desarrollan y con la seguridad privada para garantizar el orden durante su desarrollo."Porque tienen que pagar seguridad; el Ayuntamiento en cada uno de ellos tiene que obligar que tengan la seguridad adecuada para los eventos de acuerdo con el volumen, controlar los licores pero también controlar la entrada y pagar los impuestos correspondientes”, puntualizó.