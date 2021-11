Si quieren viajar, vacunados con CanSino deberán pedir permiso en embajadas

Personas vacunadas con la unidosis de CanSino que quieran viajar fuera de México, deben visitar las embajadas correspondientes al país que planean hacerlo para poder conseguir el permiso de salida y volver a ser vacunados ya sea en Estados Unidos o Canadá.Juan Carlos Atzín Calderón, coordinador de las Brigadas Correcaminos, reveló que sí se han acercado docentes con la preocupación por las restricciones internacionales que no aceptan la vacuna CanSino para ir a Estados Unidos y Canadá."Si hemos tenido casos de este tipo y ya se están canalizando porque la única instancia para atenderlos es la Embajada, es una realidad, las personas viajan y hay libre tránsito en el mundo.“En cuanto a las personas que tienen o van a salir del país, las embajadas les están dando la orientación, qué está pasando en lo general, ellos llegan, la embajada corrobora que tenga una vacuna que en el país al que va no acepta, cotejan vacunación si no lo acepta su país, bajo este esquema generan la prueba PCR y si pasan, en aquel país se vacunan nuevamente", explicó.Por ello, pidió a los interesados verificar su trámite en las embajadas para lograr viajar de forma internacional.En cuanto a una posible segunda dosis de CanSino, reiteró que no habrá este año, pero el próximo se esperarán los lineamientos pertinentes para saber si habrá o no.