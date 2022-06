Si sacan créditos, inviertan, no los usen para pagar deudas, recomiendan

Invertir en activos y no en liquidar adeudos pendientes, recomendó el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEM-X), Fernando Arana Watty, ante la propuesta de créditos a través de Nacional Financiera (NAFIN) y la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuarios (SEDECOP).“Estos créditos son para invertirlo dentro de la empresa de cada quien para desarrollar empleo, productos, vender y de esta venta pagar el crédito” dijo.Calificó la propuesta de la SEDECOP y de Finanzas y Planeación de “buena noticia” y de apoyo en estos tiempos para el gremio empresarial, debido a la bolsa global de más de mil millones de pesos.“Es lo que necesitamos para que se desarrolle el empleo, la seguridad social y la seguridad pública también”.Destacó que los préstamos resultan más atractivos para la clase empresarial en comparación con los créditos bancarios, principalmente por el ”tiempo de gracia” de seis meses para el primer pago.Esto, además de una tasa de interés más baja en comparación con los bancos, de 13 por ciento, tampoco se pide una comisión por apertura y en los créditos de menos de un millón de pesos no piden una hipoteca.“Y eso apoya mucho a la empresa para invertir y mover la cadena productiva para dar empleos y nos puede dar un buen giro”.Abundó que cada empresario valorará si solicita un crédito y por lo tanto, reiteró la recomendación de no utilizar dicho dinero para pagar adeudos pendientes.“Con este capital de respaldo podemos reactivar mucho de las empresas”, finalizó.