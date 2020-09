Sí se detectaron anomalías millonarias en Alcaldía de Coetzala: Comité de Contraloría

El Ayuntamiento de Coetzala prácticamente quedó en “quiebra”, pues el Órgano de Fiscalización Superior detectó un daño patrimonial por 13 millones de pesos en el ejercicio fical de este año, informó el Comité de Contraloría Social de Coetzala.



El presidente de este Comité, Alejandro García Hernández, explicó que, de acuerdo al ORFIS, este municipio ha incurrido en una seria de irregularidades dadas a conocer a partir de la muerte del alcalde Tirso Acahua Apale.



Al llegar el alcalde interino, Fortino Cocotle Damián, se revisó la Cuenta Pública, asesorado por un bufete de contadores, detectando las anomalías, por lo que empezaron los cambios en algunas áreas municipales.



Esto también provocó que antorchistas se manifestaran contra los cambios, apoyados por la Regidora y la Síndica.



García Hernández expuso que el difunto Alcalde, el tesorero Oscar Julián Colohua, la regidora Brenda Flores Apale, la síndica Josefina Gallardo Hernández, el contralor Jesús Benítez y funcionarios menores, son de esta organización y tenían su proyecto político.



Afirmó que por ellos, algunos de los funcionarios llevan 12 años viviendo del erario, como el Tesorero, quien se perfilaba para la candidatura a la Presidencia Municipal.



Agregó que “en la caja chica” del Ayuntamiento, hasta junio pasado, debía tener un saldo de 475 mil 967 pesos. En julio y hasta el 8 de septiembre, no se realizaron ingresos a caja.



Sin embargo, en la cuenta número 1.12.3.04, apuntó, se detectaron anticipos a cuenta de sueldos, por un monto de 2 millones 877 mil 587.36. que fueron destinados hacia cuentas de funcionarios púbicos en donde se beneficiaron María Josefina Gallardo Hernández, síndica única, con 25 mil pesos.



La regidora Brenda Flores Apale, con 32 mil pesos; el tesorero municipal, Oscar Julián Colohua Sánchez, con 339 mil 861.40; exdirector de Obras Públicas, 25 mil pesos; la exsecretaria, María del Rocío Namitle Rosas, 50 mil pesos; excontralor, Jesús Benítez Olmedo, 25 mil pesos.



Comentó que hay otros exfuncionarios menores que también recibieron préstamos y que está el documento a la vista de los ciudadanos de Coetzala.



Además, señaló que existe un pago de “Dietas”, por la cantidad de 418 mil 851 para el extesorero, sin evidencia de soporte documental, o que haya sido autorizado por el Cabildo municipal.



Detectaron también gastos médicos por elevadas cantidades, que carecen de acuerdo de Cabildo, por la cantidad de 515 mil y los gastos a comprobar que ascienden a 1 millón 727 mil 241.79.



Precisó el presidente de este Comité, Alejandro García Hernández, que en la cuenta FSMFDF 2020, se detectaron diversos traspasos por la cantidad de 705 mil pesos, mismos que fueron recepcionados en las cuentas 668 de Arbitrios, a nombre del Municipio de Coetzala, Veracruz.



Según la auditoría realizada por el ORFIS, este recurso fue utilizado para fondear la cuenta de arbitrios para ser aplicados en los anticipos a cuenta de sueldos de los mencionados funcionarios.



Puntualizó que, de acuerdo a la Ley, estos recursos sólo deben aplicarse para obras de infraestructura prioritarias, contenido en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de marzo de este año; y que deberían aplicarse en este caso para obras de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas del sector educativo; infraestructura básica del sector salud, mejoramiento a la vivienda y urbanización, únicamente.



Ante este desvío de recursos, señaló que podrían estar incurriendo en un delito penal, según el artículo 324 del Código Penal.



Ante toda esta seria de anomalías, advirtieron que interpondrán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada contra Servidores Públicos “y si tienen que ir a la Cárcel, que se vayan”, porque el pueblo de Coetzala no permitirá más saqueos, cuando son tantas las necesidades y carencias; mientras estos funcionarios públicos estaban saqueando el municipio, advirtió.



Además, informó que, de aquí en adelante, aun estando el Alcalde interino y el nuevo Tesorero, como Comité de Contraloría Social, no saldrá un recurso si no es fiscalizado por ellos, para evitar más desvío de recursos.



Mientras tanto, pidieron la destitución de la Regidora y la Síndica, para que tome el cargo la regidora y síndica sustituta; o de lo contrario, que se pongan a trabajar; pero mientras tanto, advirtieron que mantendrán tomado el Palacio Municipal, hasta que la Legislatura venga y tome cartas; porque el acuerdo que habían tomado con la presencia de funcionarios de gobernación y Derechos Humanos y presionado al Alcalde interino, para que aceptara el regreso del extesorero, Oscar Julián Colohua, fue desechado y no tiene validez “porque el que manda aquí es el pueblo de Coetzala, no antorchistas que vienen de otros lugares”, apuntó.