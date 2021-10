Si se lanza Tercera Alerta de Género en Veracruz, esperan que no sea inútil

La académica de la Universidad Veracruzana (UV) y coordinadora de Observatorio Universitario de Violencias Contra Mujeres (OUV-Mujeres), Estela Casados González, dijo esperar que, en una eventual tercera alerta de violencia de género por desapariciones de mujeres, no ocurra lo que ha pasado con las dos anteriores (feminicidios y agravio comparado), a las que se les ha dado poco seguimiento."La única situación de suspicacia que yo la de manera personal tendría es que ya tenemos dos declaratorias y de hecho poco hemos visto que se hayan resuelto, salvo esta resolución que se dio el 20 de Julio en materia de la segunda declaratoria por agravio comparado y que tiene que ver con la legalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación", precisó en entrevista telefónica.Casados González expuso que no se puede negar que la situación por desaparición de mujeres es "un grave problema, que lo vemos cotidianamente y poco se ha hecho desde hace años para solucionar esta situación".Acotó que desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres cuentan con un registro histórico desde 2014, el cual confirma que este fenómeno se ha mantenido constante e incluso en algunos años se ha incrementado el número de desapariciones de mujeres."Es innegable que es un fenómeno que está lacerando a la población veracruzana y concretamente a las mujeres", reiteró la docente de la Maestría de Estudios de Género de la UV.Cabe recordar que este sábado, la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, emitió un comunicado en el que informó que se había admitido la solicitud de una tercera alerta de violencia de género, promovida por varias organizaciones como el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y Justicia Derechos Humanos у Género.La profesora universitaria cuestionó que más allá de las dos declaratorias de alerta de violencia de género que tiene de estado de Veracruz, "no se ha visto mayor trabajo, mayor resolución y desde mi punto de vista, las declaratorias están prácticamente en el abandono".A su decir, la población en general no conoce cuáles son las estrategias que le permiten a las mujeres protegerse de los delitos, sobre todo de feminicidios."No hay estrategias claras, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha dejado mucho que desear", criticó una vez más al externar su preocupación de que esta tercera, en caso de darse, siguiera la misma ruta que las otras dos declaratorias."Me parece que el asunto no es sumar declaratorias, sino exigir que se resuelvan los delitos, obviamente creo que esta situación, este escenario de una tercera solicitud que puede desencadenar, todavía no inician los trabajos para que esto sea posible, nos interpela a toda la sociedad en general, muestra que generalmente hemos estado muy poco atentas y atentos para hacer fuerte la exigencia para que se resuelvan el feminicidio, las desapariciones y todo lo que tiene que ver en materia de salud sexual y reproductiva", puntualizó.Desde su punto de vista, la población en general debe ser partícipe de los reclamos e involucrarse en la resolución de estas problemáticas, y no dejarlo únicamente ni a las organizaciones solicitantes, ni a los grupos de feministas, ni las organizaciones de la sociedad civil."Toda la sociedad en su conjunto debe atraer estos temas y exigir que se resuelvan porque no se están resolviendo (...) En dado caso de que comienzan los trabajos para atender la solicitud o que más adelante se declare la tercera, le dejemos solos a los colectivos, ni a las organizaciones que interpusieron esta solicitud de alerta por desaparición, sino que la sociedad en su conjunto debe de hacerse responsable y no esperemos hasta que nos desaparezca una familiar o un familiar para meternos de lleno al tema", concluyó.