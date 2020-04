Sí se trabaja contra coronavirus en Tlalnehuayocan: Alcalde

El alcalde de San Andrés Tlalnehuayocan, David Ángeles Aguirre, rechazó que su administración desatienda acciones de prevención para evitar contagios de coronavirus en el municipio.



Y es que este martes, un grupo de habitantes de la cabecera se quejaron por no observar medidas al respecto luego de que se anunciara el primer caso positivo confirmado, no obstante, el Edil aseguró que entre las acciones que se efectúan está la sanitización con bombas aspersoras de manera inicial en las colonias con mayor flujo de habitantes y movilidad.



“Estamos sanitizando pero es difícil cubrir todo el municipio en un día o dos, esto ya se hizo pero se va a intensificar, iniciamos con el cierre de establecimientos no esenciales, se ha trabajado a través de redes, perifoneo, carteles e insistir a la gente que se quede en casa, hemos dados recursos alimentarios en las comunidades del municipio pero lo más importante es la conciencia ciudadana”, detalló.



El munícipe admitió que el flujo de personas hacia la capital y Coatepec es de un 70 por ciento, por lo que en cualquier momento hay posibilidad de contagios, de ahí la importancia en las medidas a través de campañas como el lavado de los frentes de las viviendas.



“El flujo de nuestro municipio a la capital, pues el 70 por ciento va y vine a Xalapa y Coatepec y saben que en cualquier momento hay posibilidad de contagiarse pues el virus es altamente contagioso. Hemos trabajado en lo que la Jurisdicción nos ha indicado y lo que podemos ir haciendo. Hemos atacado principalmente donde hay mayor flujo de personas de movimiento, como la colonia Guadalupe Victoria con 12 mil personas y donde está la terminal del colectivo, hay un flujo fuerte, es donde pasan los de la cabecera para ir a la capital o por insumos”, comentó.



Finalmente, justificó que la cabecera municipal es una comunidad con poca población y se están tratando de abarcar las más de 30 congregaciones.



“La cabecera es una comunidad con poca población aunque no menos importante, es difícil atacar todo al mismo tiempo, hemos tratado de ir a todos los puntos, tenemos más de 30 comunidades pero se está haciendo”, finalizó.