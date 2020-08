Si semáforo no cambia, suspenderían fiestas de San Jerónimo en Coatepec

La fiesta patronal en honor a San Jerónimo en Coatepec, podría ser suspendida sino mejora la situación que se vive por la pandemia, además de la falta de recursos económicos, previó el sacerdote Quintín López Cessa.

Entrevistado, el presbítero indicó que dependerá del semáforo del Estado, pero también de la economía de la parroquia y feligreses, debido a que todas las actividades que se hacen requieren de recursos.



Asimismo, dijo que, aunque no se celebre un evento masivo, sí se harán las eucaristías a puerta cerrada, tal como ahora se realizan en esa iglesia.



“Va depender del semáforo, va a depender dada la economía porque la fiesta implica gastos, los grupos parroquiales son quienes organizan. No vamos a hacer fiesta propiamente, sí vamos a celebrar el día de San Jerónimo, haremos la oración, si estamos en rojo todo va a ser a puerta cerrada, solo que avanzara haríamos una celebración un poco más abierta, pero todo lo que implicaba la fiesta, las alfombras, lo que nos toca a nosotros organizar prevemos que no se va a hacer este año”, detalló.



Y es que señaló que la iglesia no quiere provocar aglomeraciones y si las condiciones no se dan para ello, se cancelarían las actividades como la elaboración de las alfombras, la banda de música y no se recibirían los tradicionales arcos florales.



“Para hacer las alfombras que se empiezan en la madrugada son cientos de personas de grupos parroquiales y algunos vecinos, la banda de música, alquilar sonido, todos son gastos, yo creo no vamos a tener ni recursos, sino mejora la situación no vamos a provocar que se junte la gente”, comentó.



Finalmente refirió que el festejo a realizar el 30 de septiembre, requiere de una organización previa, la cual en estos momentos tampoco es posible que se lleve a cabo, de ahí que lo viable sea la suspensión.



“No vemos que vaya a poderse, no nos vamos a hacer ilusiones, para eso ya hay que prepararse, reunir la gente, ya empezaríamos desde ahorita, a los arqueros les vamos a avisar que no vamos a recibir los arcos, no quiero adelantarme si después se facilita”, finalizó.