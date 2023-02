Sí soy veracruzana por mi residencia efectiva: Rocío Nahle

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la llamada “Ley Nahle”, la propia secretaria de Energía, Rocío Nahle García, destacó que los ministros sí avalaron que sí son veracruzanos aquellos con residencia efectiva de 5 años, lo que aplica a ella misma.“Ayer la SCJN determinó que los no nacidos en Veracruz sí somos veracruzanos con un tiempo de residencia efectiva de 5 años. Se acata y se cumple”, publicó la funcionaria federal por redes sociales.Cabe destacar que la Corte invalidó el precepto que definía como veracruzanos a aquellos que tengan hijos nacidos en la entidad, pues no se puede reemplazar ser nativo del Estado para ser candidato a Gobernador.La “Ley Nahle”, cabe destacar, causó polémica pues la oposición acusó que sólo se pretendía asegurar que la Secretaria de Energía, oriunda de Zacatecas, obtuviera la candidatura en 2024.Luego de la resolución de la SCJN, la misma oposición criticó que el Congreso de Veracruz, en específico la bancada de MORENA; mostró su ignorancia con esta reforma pues la Constitución federal ya le permitía a Nahle buscar la candidatura.“Lo importante no es si es candidata o no. Lo importante es la vergüenza, lo terriblemente vergonzoso que es tener un Congreso local con esta fracción parlamentaria. Se salvan los de las demás fracciones. Qué vergüenza”, dijo el diputado federal priísta Héctor Yunes Landa.Este mismo miércoles, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que Nahle puede ser candidata, si gana la encuesta de MORENA, pues cumple con la residencia efectiva.