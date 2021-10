Si Torre Centro origina emergencias de protección civil, juez sería responsable

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya exhortado a los jueces a revisar la obra de la "Torre Centro", que se construye en el puerto de Veracruz, porque afirmó que en caso de que ocurra alguna emergencia relacionada con protección civil, ellos serán los responsables.En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del Ejecutivo Estatal reiteró que la edificación "está en la completa ilegalidad", porque no cuenta con los permisos y aun así el togado le otorgó un amparo provisional para que se siguiera construyendo el edificio."Si algo pasa con respecto a protección civil ellos tendrán que ser los responsables, porque no es posible que hayan actuado de esa manera en contubernio a todas luces", expuso.García Jiménez aseguró que los inversionistas de la obra lograron los permisos del orden municipal, "con documentos que no sustentaban completamente ni por la parte de Protección Civil ni por la parte de Medio Ambiente".Por ello, recordó que su administración llevó a cabo la clausura de la construcción, pero a través de un amparo provisional los sellos fueron retirados."Resulta que uno de los inversionistas es familiar del juez, en una de las acciones se excusa el juez, por la relación familiar, pero en otras no. También actúa y les conceden un amparo provisional", expresó ante el Presidente y los representantes de los medios de comunicación.Reiteró, como en ocasiones anteriores, que su Gobierno litigará la concesión del amparo cuando se resuelva el de fondo."Pero sí quiero recalcar eso: que está en la completa ilegalidad, con argucias convencieron a un juez de que les otorgara ese amparo provisional. Creemos que no van a salir adelante, que sí se va a actuar", manifestó en presencia del Ejecutivo mexicano.Cuitláhuac García insistió que no existe ningún documento que ampare la construcción, ni en materia de medio ambiente ni en materia de protección civil, por lo que de continuar la obra se tendría que llegar a un acuerdo para demoler una parte."Los permisos originales no contemplaban no más de diez pisos, antes eran menos, si no me equivoco eran seis pisos, pero unos días antes de que entraran los nuevos Gobiernos, promovieron toda la documentación para que consiguieran los demás permiso", insistió García Jiménez.