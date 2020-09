Si Tribunal Electoral tira encuesta de MORENA minará su credibilidad: Mario Delgado

El coordinador de los diputados de MORENA y aspirante a la dirigencia nacional de su partido, Mario Delgado, aseguró que sería muy grave que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tirara la encuesta como método para elegir al sucesor de Alfonso Ramírez Cuéllar, porque se estaría contradiciendo a sí mismo.



En conferencia, Mario Delgado dijo que el Tribunal Electoral tiene que ser muy consistente en sus resoluciones y tiene que cuidar su credibilidad, pues recordó que el año que entra viene un proceso electoral muy complicado para nuestro país con las elecciones más grandes de la historia y se necesita un Tribunal fuerte y con mucha credibilidad.



“Entonces si hoy el Tribunal tira la encuesta que ellos mismos habían ordenado pues va a ser una contradicción que nadie podrá entender y va a minar mucho su credibilidad. Yo creo que ahí el Tribunal tiene una gran responsabilidad de actuar en congruencia. A mí el tema de la paridad, nosotros somos promotores de la paridad. Aquí, ésta es la Legislatura de la paridad de género, legislamos como un derecho constitucional la paridad en todo y siempre que se tomen decisiones en favor de la paridad, nosotros la vamos a apoyar”, explicó Mario Delgado.



El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizará la tarde una impugnación presentada en contra de la convocatoria que elaboró el INE para la renovación de la dirigencia nacional de MORENA.



La impugnación fue presentada en reclamo a que no se respeta el principio de equidad y en la contienda.



La convocatoria determina que la elección será por métodos de encuesta abierta y se prevé que haya 6 candidaturas, si se rebasa el número, que ya fue el caso, se realizará un sondeo de reconocimiento, para eliminar candidatos.



Mario Delgado dijo que el Tribunal se estaría contradiciendo porque primero ordenó al INE realizar una encuesta para definir a su dirigencia, sin embargo, circula un proyecto que plantea echar a abajo esta opción.



“Pero sí creo que el Tribunal debe cuidar mucho la resolución, que no se vea como un pretexto para echar abajo un ejercicio que está en marcha, que ha entusiasmado a los militantes y simpatizantes de Morena de todo el país. Y que nosotros necesitamos terminar ya, cerrar este capítulo con mucha transparencia, con mucha legitimidad porque necesitamos una diligencia fuerte.



“La dirigencia que venga de la encuesta va a tener la legitimidad de la opinión de todo el pueblo de México, que es lo que finalmente recogen las encuestas, y eso nos va a dar una autoridad moral y política que no tiene ningún otro partido, y eso va a ser fundamental para que vayamos unidos a la elección del 21”, dijo Mario Delgado.