Si va a juicio político, diputados violentarían los derechos de Martínez Huerta: Tomás Mundo

Este viernes, previo a la audiencia privada del pleno del Congreso del Estado, la defensa de la magistrada y expresidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, afirma que el proceso se trata de una “crónica de un juicio político anunciado”, aunque la togada no acudió a la sesión justificando problemas de Salud.



Incluso diputados integrantes de la comisión instructora, responsables de emitir el Dictamen en sentido positivo, como Jéssica Ramírez Cisneros, afirmaron que es un hecho que existe la mayoría calificada para avalar el procedimiento, previo a la votación.



Al respecto, el abogado, Tomás Mundo, aseguró que el Congreso del Estado está violentando el proceso en contra de los derechos de Martínez Huerta y se espera que ocurra lo mismo con el Poder Judicial, presidido por Isabel Inés Romero Cruz, quien ante medios de comunicación reconoció que ha acatado instrucciones del Gobierno del Estado.



“Se ha manifestado, todos los procesos los ha violentado el Congreso para cumplir las instrucciones que se dan desde el Palacio de Gobierno”, criticó Tomás Mundo, anunciando que continuarán la lucha en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, instancia que definirá si Sofía Martínez es destituida o inhabilitada.



Por su parte, el abogado, Víctor Alfonso Loyo Olivares, afirmó que el juicio político se está llevando a cabo por la corrupción que detectó Sofía Martínez en la licitación y construcción de las ciudades judiciales, proyectos que comenzaron con su antecesor, Edel Álvarez Peña.



Mencionó que en 2018, el Observatorio y Contraloría Ciudadana presentó una denuncia de juicio político contra Álvarez Peña por este tema, misma que no procedió, aunque se aportaron cerca de 5 mil pruebas que acreditaban “ilicitudes”; en cambio, con sólo 2 oficios de prueba están procediendo contra Martínez Huerta.



“Todo nació porque ella intentó proceder (contra corrupción por ciudades judiciales), a su llegada realizó una auditoría porque le parecía extraño el pago que tenía que realizar y cuando informó al Consejo de la Judicatura, comenzó toda esta guerra”.



“Nos han dicho que ‘los dados están cargados’ pero confiamos en que los diputados puedan razonar su voto. En caso contrario, todavía queda el Tribunal y los magistrados deben de demostrar en manos de quién está la justicia en Veracruz”, añadió.



Sofía acusó juicio sin pruebas



Apenas este jueves, Martínez Huerta acusó desvíos “inventados”, denostaciones, amenazas, violaciones al debido proceso y un juicio político “sin pruebas”, orquestado por integrantes del Congreso del Estado.



Aseguró que ella fue destituida del cargo de presidenta en octubre de 2020, cuando intentó proceder contra la corrupción detectada con las ciudades judiciales.



Relató que posteriormente fue amenazada por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, para renunciar a la presidencia del Poder Judicial en Veracruz tras los conflictos que se originaron ante su intención de proceder contra las anomalías detectadas en las ciudades judiciales de Veracruz, las cuales abarcaban a diversos funcionarios y exfuncionarios.



Cabe recordar que, tras su deposición, la Magistrada denunció ante la Fiscalía al Secretario de Gobierno, al presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, así como a Humberto Oliverio Hernández Reducindo, e integrantes del propio Poder Judicial, sin embargo, no hay avances en la investigación de sus acusaciones, según los abogados de Martínez Huerta.



Martínez Huerta insiste en que el juicio político es “improcedente totalmente”, sin embargo, la línea es afectarla y quitarla del cargo por no someterse.



Juicio político por afectar a juez



Cabe recordar que la denuncia que se vota este viernes en contra de la Magistrada fue presentada por el juez José Clemente Zorrilla Rostro, acusándola de usurpación de funciones debido a que, sin la autorización del Consejo de la Judicatura y como entonces presidenta del Poder Judicial, lo relevó del cargo y nombró a Óscar Hernández como su sucesor, asignándolo en los asuntos de los que estaba a cargo.



Para ello presentó oficios del 20 de octubre de 2020, exponiendo que la medida se hizo al margen de la Ley debido a que es el Consejo de la Judicatura quien tiene la atribución de rotar a los jueces y no el o la presidenta en turno pero el órgano ni siquiera había sesionado a causa de la pandemia de COVID-19.



El Juez, defendido por la firma Aguirre & Montoya Abogados, llevó al asunto ante el Congreso, denunciando a Martínez Huerta. El recurso pasó por la Comisión de Gobernación, quien encontró elementos para turnarlo a la Comisión Instructora, la cual aprobó que es procedente el juicio político, lo que ahora deberá avalar o desestimar el Pleno de los 50 diputados.



Para que pueda proceder la destitución de Martínez Huerta, este viernes los diputados deben aprobar el dictamen con mayoría calificada de 34 de los 50 diputados, lo que nunca ha sucedido en Veracruz.



Si el Congreso aprueba el juicio político, el caso todavía debe ser sometido a análisis ante los magistrados del Tribunal Superior de Justicia para que proceda su destitución o inhabilitación del cargo.