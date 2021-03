Siempre debe trabajarse por inclusión de personas con Síndrome de Down

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down es importante hacer conciencia entre la población de esta condición pues erróneamente muchos piensan que se trata de una enfermedad o que cuentan con capacidades limitadas y están en un error, afirmó la coordinadora del área de Centro de Tecnología Adaptada del DIF de Córdoba, Alejandra Aguilar Nava.



Refirió que es necesario que la sociedad se una a favor de acciones que favorezcan la igualdad de oportunidades y la inclusión social.



"Se debe apoyar a la integración de estas personas para que además tengan inclusión en un trabajo y hay que apoyarlos siempre no sólo hoy", dijo.



Finalmente, reiteró que el Síndrome de Down no es una enfermedad, pero es necesario apoyar a estas personas con programas de intervención temprana, con un equipo de terapeutas y educadores especiales que tratan la situación específica de cada niño que puedan ser útiles para el tratamiento.