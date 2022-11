Siempre no: Por reclamo de empresarios, retrasarán obras en Arco Sur

El Ayuntamiento de Xalapa determinó suspender hasta el próximo 26 de diciembre, la pavimentación con concreto hidráulico del tramo de la avenida Arco Sur que va desde el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) hasta el estacionamiento público de la Fiscalía General del Estado (FGE).Así lo dio a conocer el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, luego de una reunión con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO-SERVITUR) en Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez, quién pidió que la rehabilitación no se llevara a cabo en este periodo debido a que es de repunte en las ventas navideñas en esa zona, que se ha visto afectada con los problemas de tránsito debido a dicha obra.En ese sentido, el director de Obras Públicas, Guillermo Ávila Devezze, explicó que tanto ese tramo como los otros dos que van desde la FGE hasta la entrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) estarán detenidos durante este periodo y únicamente continuarán trabajando en el que va desde la sede de este órgano jurisdiccional hasta la entrada de la plaza Patio.Ahondó que desde ayer que se anunciaron los trabajos de pavimentación se comenzó a "atacar" un tramo de cien metros, a la altura del ORFIS, pero tras esta decisión de detener por unos días todo el tramo de 270 metros previsto, se le aplicará concreto acelerado de nueve días de secado para que esté habilitado próximamente."Ese tramo es el que se anunció suspender para reiniciar el 26 de diciembre de cien metros de estos casi 270 metros de total que contempla hasta la entrada de la FGE de abajo (estacionamiento), esto va a quedar así, y después del 25 se iniciaría el tramo de enfrente del ORFIS, de la zona de su estacionamiento", precisó el funcionario municipal.Detalló que este concreto acelerado se comprará con los recursos que tiene el Ayuntamiento para esta obra y el que se utilizará en los demás tramos, corresponderá al que donará el Gobierno del Estado para la rehabilitación de la avenida y que aplicará una empresa que fue contratada por éste."El concreto es de 20 centímetros de espesor, con mejoramiento de base, porque las fallas o baches superficiales tiene que ver con fatiga del material de sub base y base, que ya tiene más de 30 años de construida y que ha estado generando la problemática de operación, mantenimiento constante de la misma", aseguró.Ávila Devezze explicó también que por uno de los carriles de la vialidad en rehabilitación se está permitiendo la circulación local de los trabajadores de la FGE, TFJA y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), y quienes habitan en un fraccionamiento de esa zona.Por su parte, el alcalde Ricardo Ahued comentó que esta suspensión en los trabajos provocará que en los cinco últimos días del año se trabaje a marchar forzadas para concluir la obra y evitar alguna observación por no terminarla."Vamos a hacer un gran esfuerzo que nos va a estresar los tiempos de terminación, así que vamos a estar entrándole a partir del 26 de diciembre, a marchar forzadas, echándole todas las ganas y todo el empeño para que finalmente transcurran con cotidianeidad los aspectos de la ciudad", comentó en conferencia de prensa.Acompañado por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO SERVITUR) en Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez; pidió a la ciudadanía comprensión de que a partir de ese día, se cerrará la vialidad para poder aplicar el concreto hidráulico que será se secado rápido (de nueve días)."A partir del 26 de diciembre ya no podemos parar, para terminar los pagos, los expedientes, y terminar la obra que va a tener también consecuencias favorables en la avenida de más postes de iluminación, de mejorar la limpieza y la jardinería y que en poco tiempo van a poder disfrutar de una avenida que antes había que estar esquivando los baches", refirió el Edil.Cabe recordar que ayer martes, el Ayuntamiento anunció que se cerraría la circulación vial del 30 de noviembre al 21 de diciembre, pero este miércoles tras la reunión con el líder empresarial se decidió que la pavimentación continuará en un máximo 10 días.“Por la época decembrina, las compras y zona comercial, a petición de la cámara de Comercio y del apoyo de la dirección de Obras Públicas, se ha logrado que la maquinaria que está trabajado, el avance de lo que rompió el día de hoy para hacer la pavimentación, que se habrá de continuar en beneficio de la población, de la modernización y acabar con los famosos baches, tenemos una cantidad de metros que se van a pavimentar en esta semana para que se suspenda la obra momentáneamente y se empiece después del 26”, reiteró.El Alcalde aseveró que la suspensión temporal de la rehabilitación daría fluidez y quitaría el estrés que se da en la zona por el tema del aforo vehicular.“Obedecemos a la petición que nos hace la ciudadanía y la Cámara de Comercio con sus representados referente a que es la época alta de ventas y que esa zona sin ser época decembrina ya tiene una carga vehicular muy fuerte”, ahondó Ricardo Ahued.