Siempre se busca garantizar seguridad a atletas que llegan al Estado, afirman

Marco Antonio Virgen Martínez, director general de Turismo Deportivo de la Secretaría de Turismo de Veracruz (SECTUR), dijo que no es posible poner seguridad para cada uno de los atletas que lleguen a la entidad.



"No podemos ponerle a cada uno de los atletas que lleguen a Veracruz una guardia personal, son situaciones que se nos pasan. En los eventos que hemos tenido en la Secretaría de Turismo, la señora Secretaria siempre ha sido muy cuidadosa en el hecho de que tengamos una seguridad constante".



Lo anterior, tras los hechos que se dieron a conocer sobre que la boxeadora Alma Nora Ibarra Vázquez y su entrenador Carlos Medellín fueran secuestrados cuando llegaron al municipio de Boca del Río para participar en el Torneo Nacional de Boxeo.



En ese sentido, explicó que en todos los eventos realizados por la Secretaría de Turismo siempre se ha asegurado la integridad de los participantes.



Así también, refirió que aunque se trataran de deportistas internacionales, nacionales o estatales, se les daría la misma atención.



"No hay que discriminar, es algo muy importante. Efectivamente, sí han tenido grandes logros pero para nosotros lo mismo vale un atleta de élite, que un atleta que recién empieza las actividades".



Cabe destacar que al respecto, este viernes, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que se trató de un engaño telefónico y no un intento de secuestro.



De igual forma, en un comunicado, al condenar el acto, la misma Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), confirmó que se trató de un “intento de privación de libertad”, secuestro virtual y extorsión.