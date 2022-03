Siempre sí, Nuevo León se llevará agua de Veracruz, anuncia Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó que se llevarán agua desde Veracruz a Monterrey para atender la crisis por desabasto, esto a pesar de que su homólogo veracruzano Cuitláhuac García Jiménez y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador descartaron usar agua de la entidad, específicamente del río Pánuco.Según reportaron medios nacionales y locales de Nuevo León, García aseguró que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ya dio su aval, aunque no se aclara de dónde se extraerá el agua o si se refería al polémico proyecto “Acueducto Monterrey VI” , que usaría agua del Pánuco.El mandatario había sido cuestionado sobre el rechazo de San Luis Potosí a traslado de agua para Monterrey.“A mi homólogo de San Luis (Ricardo Gallardo Cardona), simplemente decirle que ese tema no le compete a él, le compete a CONAGUA, y CONAGUA ya le autorizó a Nuevo León 15 metros cúbicos de Veracruz, San Luis ni es parte del tema, ni es su tema y su Estado ni está metido”, dijo Samuel García.El proyecto “Monterrey VI”, cabe señalar, implica trasladar agua del río Pánuco, atravesando San Luis Potosí y Tamaulipas, para llegar a Nuevo León.Se trata de llevar 15 mil litros de agua por segundo durante los 365 días del año, 473 millones 40 mil metros cúbicos por año durante 50 años.Esto había sido aprobado por el Gobierno del Estado de Veracruz desde 2013, avalado por el entonces titular de CONAGUA, Iván Hillman Chapoy, así como por el alcalde de Pánuco, Ricardo García Escalante.Previo a su declaración, durante una “Firma de compromiso pacto por el agua”, Samuel García había asegurado que se reuniría el próximo martes con el presidente López Obrador para abordar posibles soluciones a la falta de agua.“Y vamos a explorar todas las fuentes, no se descarta ni una, (…) vamos a explorar la desalinización del agua del Golfo (…) y vamos a explorar desde el Pánuco traer agua, todo se va a explorar, va a ser transparente, abierto, con inteligencia colectiva y las que sean viables se empiezan este mismo año”, dijo al garantizar que todo proyecto deberá ser posible técnica, jurídica, financiera y administrativamente.De acuerdo a García, la zona de Monterrey tuvo que comenzar a racionalizar el agua porque la crisis se va a agravar y se requieren acciones por las cuales su Gobierno será criticado.“Es irracional que si el promedio en todo el país es de consumir 80 o 100 litros por habitante, y ahí pongo a la gente del centro y sur de México donde el agua brota... en Monterrey, en esta región, el promedio es de 180 y en algunas ciudades 300, eso no puede seguir”.Cabe destacar que apenas unos días, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, descartó que se fuera a utilizar agua del Estado para Monterrey.“En efecto, el proyecto de llevar agua a Monterrey era extraer del río Pánuco, es una concesión federal y el Presidente ya dio su postura: no va suceder. Pero tampoco van a dejar a ese Estado, bueno, a esa ciudad, (…) el Presidente ofreció ayudar para resolver le problema de agua, sí, es un proyecto en efecto del gobernador Samuel”, dijo.El titular del Ejecutivo estatal celebró que López Obrador tomará en sus manos el asunto,y reiteró que el no se tiene considerado el proyecto de tomar agua del río Pánuco.“Ya van a ver la forma en cómo van ayudar a Nuevo León pero digamos que ese proyecto no pasa por Veracruz, por lo que dijo el Presidente, también fue tema de una mañanera.“Van a tomar agua pero yo creo de otro lado, del río no, yo creo que va a pasar a retirar la concesión pero eso lo determina CONAGUA por decisión del Presidente”, dijo.Cuestionado también sobre “Monterrey VI”, el presidente Andrés Manuel López Obrador había comentado que no veía factible revivir el proyecto impulsado por la administración de Enrique Peña Nieto de la mano “de esas empresas favoritas” vinculadas al Gobierno, Higa.El Ejecutivo federal incluso señaló que el peñismo canceló el proyecto porque no era posible ejecutarlo.“Lo cierto también es que no creo, aunque yo no soy opositor, no creo viable, factible, el que ese proyecto del Pánuco pueda revivir, o sea, ya sería muy difícil; sólo para la polémica o para la publicidad, pero va a ser muy difícil, la gente de La Huasteca no va a permitir el que el agua del Pánuco se lleve a Nuevo León, y ya lo entendió el Gobierno federal desde el sexenio anterior y el mismo Gobierno del Estado, los que estaban antes, aun siendo esta empresa muy influyente”, dijo en la conferencia mañanera del pasado 4 de marzo.Aun así, López Obrador, reconoció que Samuel García está preocupado por el desabasto de agua y garantizó apoyo, confirmando que se reuniría con él.“Entonces, ahora no veo que haya condiciones (de sacar agua del río Pánuco), pienso más en que podamos hablar con el Gobernador de Nuevo León, ayudarlo, porque sí hace falta el agua, es un compromiso que nosotros también tenemos”.