Siete jóvenes se quedaron sin beca “Benito Juárez”; alguien las cobró en su nombre

El coordinador estatal de Becas “Benito Juárez”, Gustavo Moreno, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el caso de 7 becas que fueron cobradas por personas que no eran las beneficiarias.



La denuncia fue interpuesta el pasado martes, cuando dicho funcionario se presentó en las oficinas de la FGR ubicadas en Sur 23, entre Orientes 4 y 6 de esta ciudad.



De acuerdo con los hechos, cuando los siete jóvenes alumnos de bachiller acudieron a Banco Azteca a cobrar sus becas, les informaron que ya habían sido pagadas.



Ante ello, los afectados acudieron a las oficinas locales para dar a conocer esa situación y ahí se comprobó que efectivamente ya aparecían esos pagos, lo cual se desconoce cómo lo pudieron hacer, ya que las órdenes estaban en poder de los estudiantes que no pudieron hacerlas efectivas.



Con la denuncia interpuesta por la representación estatal, se espera darle a los afectados la certeza de que se investigará quién cometió ese ilícito, además de que con las evidencias ministeriales se les podrán reponer sus becas, aunque esto tardará de 3 a 5 meses.



Personal de esa área comentó que debido a que se considera que el sistema de pago actual no es seguro, se está probando con otra opción, que pudiera ser mediante el envío de un código a los beneficiarios para que así hagan efectivo su apoyo.