Siete municipios del Norte siguen en “Sequía Extrema” desde octubre de 2019

La entidad veracruzana sigue siendo la más afectada del país por la falta de agua, al ser identificados al 15 de marzo por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a 84 de sus municipios con algún tipo de sequía, de los cuales siete siguen en “Sequía Extrema” desde octubre pasado.



De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, “Sequía es la insuficiencia de volumen usual en las fuentes de abastecimiento, que es debido a una menor cantidad de la lluvia para el llenado de las fuentes, derivado de un retraso en la ocurrencia de la lluvia, o a una combinación de ambas causas naturales”.



Con datos del Informe del Monitor de Sequía de México, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la CONAGUA, los estados de la república con más municipios afectados por la sequía a la primera quincena de este mes son:



Veracruz con 84 (7 en Sequía Extrema; 33 Severa y 44 moderada)

San Luís Potosí con 32 (16 en Sequía Extrema; 2 severa y 14 moderada)

Michoacán con 30 (los 30 con Sequía Moderada)

Nuevo León con 27 (1 con Sequía Extrema; 13 Severa; 13 moderada)

Tamaulipas con 24 (6 en Sequía Extrema; 4 con Severa; 14 con moderada)



Estos cinco estados de la República Mexicana suman 197 de los 348 municipios del país afectados con algún tipo de sequía, cifra que representa el 56.6 por ciento del total.



Cabe destacar que los municipios de Chalma, Chiconamel, Chicontepec, Platón Sánchez, Tantoyuca, Tempoal y El Higo, en el norte del Estado de Veracruz, están cumpliendo seis meses en la categoría de “Sequía Extrema”,



En el caso de la Sequía Extrema (D3), la Comisión Nacional del Agua la define con características de: Pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios forestales es extremo y se generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez.



También en el caso del Estado de Veracruz se identificaron 75 municipios en la categoría de “Anormalmente Seco” (DO), que se trata de una condición de sequedad; no es una categoría de sequía, precisa la CONAGUA, en la cual se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía. Al inicio de un periodo de sequía: debido a la sequedad de corto plazo puede ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y existe el riesgo de incendios.



Al final del periodo de sequía: puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos pueden no recuperarse completamente.