Sigue activo policía municipal de Coatzacoalcos denunciado por presunto abuso sexual

El policía municipal de Coatzacoalcos identificado como Isael “N”, que fue denunciado por presuntamente cometer abuso sexual en contra de su hijastra de 15 años, sigue sin ser dado de baja de la corporación.Luis Enrique Barrios Ríos, director de la dependencia, destacó que su cese no se ha dado debido a que las indagatorias por parte de la autoridad ministerial continúan."Nosotros lo pusimos a disposición de la autoridad que es la Fiscalía Especializada pero ellos tienen el tema. No podemos cesarlo porque no hay los elementos legales para hacerlo", dijo.Ante ello, Isael “N” se presenta a trabajar normal y sale a las 5 de la tarde pero no hace ninguna función al exterior y no tiene contacto con la gente.Destacó que cuando la autoridad determine si es o no responsable, entonces se procederá conforme a Derecho."El Código Penal marca que todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, eso es así, es un tema legal. Él no tiene contacto con la ciudadanía, llega, hace sus faenas y se va a su casa", dijo.En caso de ser vinculado a proceso se haría un proceso jurídico para que su sueldo baje hasta en 30 por ciento y posteriormente separarlo de su cargo de forma definitiva.Barrios Ríos reveló que en lo que lleva a cargo de la Policía Municipal, 10 elementos han sido cesados por indisciplina, faltas y abandono de servicio. La Policía Municipal de Coatzacoalcos cuenta hasta el momento con 398 elementos.