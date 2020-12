Sigue atrayendo visitantes Villa Navideña en Xico; algunos acuden sin cubrebocas

El regidor primero de Xico, Eduardo Pozos Pérez, confirmó que continúa registrándose una gran afluencia de personas a la villa navideña durante los fines de semana.



Y es que lamentó que, aunque se verifica que se siguen algunas medidas sanitarias, como filtros y desinfecciones, hay personas que acuden al municipio sin cubrebocas.



“Sigue habiendo afluencia, el fin de semana pasado estuvo muy nutrido, se verificó que se están llevando a cabo los filtros, pero sigue habiendo gente que anda sin cubre bocas”, detalló.



Señaló que de acuerdo a información de la Secretaría de Salud no se han incrementado los contagios en Xico, no obstante, no descartó que esto pueda ocurrir en las semanas siguientes.



“Se prevén incrementos, esperemos que no, pero a cómo está la situación, de acuerdo autoridades en la temporada invernal se presentan las condiciones para un repunte. Todo va a depender de que tanto nos cuidemos”, dijo.



Por ello, exhortó a la población a evitar hacer reuniones familiares durante los festejos navideños.



“Es lo recomendable, se anunció el semáforo verde, pero hay mucho riesgo”, acotó.