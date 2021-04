Sigue brote de COVID en la Escuela Naval Militar de Veracruz, aseguran

Familiares de cadetes insisten en que hay un brote de COVID-19 en la Heroica Escuela Naval Militar de Veracruz.



Explicaron que recientemente acudieron para pedir información de sus hijos pero fueron sacados, además, aseguran que les piden a los alumnos mentir sobre su salud para no preocuparlos.



“Yo no quiero que me entreguen a mi hijo en cenizas, apenas ayer le dieron ibuprofeno, no puede ser, yo quiero llevar a mi hijo a un hospital para que lo atiendan como debe de ser, además le pidieron que mintiera, yo lo he visto en videollamada y está mal”, dijo la madre de un estudiante.



Aseguran que el mismo Director del instituto se encuentra enfermo de coronavirus.



“No es posible, yo soy su mamá, estoy indignada, lejos de darme informes sobre la salud de mi hijo me mandan a la Guardia para sacarme de la institución. Sólo me dijeron que los cadetes están asintomáticos y que no me pueden dar más información, eso es mentira”, dijo.



Supuestamente, al menos 5 alumnos estarían contagiados de COVID-19, pero “los hacen pasar por faringitis”. Por temor a represalias, prefieren omitir nombres de alumnos.



En una plática virtual entre una cadete y su pareja sentimental, se lee que la enfermedad le ha provocado pérdida del apetito, vómito y dolor en todo el cuerpo.



Ahora, los familiares exigen la destitución del director Juan Martín Aguilar Morales.