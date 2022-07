Sigue búsqueda de joven de 17 años en el río Bobos, en Atzalan

Después de 24 horas, buzos de Martínez de la Torre, Novara, y Pueblo Viejo continúan en la búsqueda del joven de 17 años que se introdujo a las aguas del río Bobos, en la comunidad de San Pedro Buenavista perteneciente a Atzalan.Ocurrió la tarde del jueves pasado, según los hechos, un grupo de jóvenes acudió a refrescarse a las aguas del río San Pedro, todos fueron en su bicicleta y al llegar al citado lugar, Luis Ángel "N" no esperó a que se le enfriara el cuerpo después del exhausto camino y se introdujo de inmediato al río, en la zona conocida como Poza De Los Lagartos.Tras zambullirse ya no salió de la poza, por lo que expertos en el tema mencionaron que se pudo acalambrar por llegar su cuerpo caliente del viaje en bicicleta y el agua del río se encontraba fría, ocasionando que ya no pudiera salir a flote.Hasta el momento, los grupos de rescate, autoridades municipales y estatales realizan la búsqueda. Navegarán todo el río desde la comunidad de Novara hasta San Pedro para ver si lo encuentran.