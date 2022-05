Sigue búsqueda de restos humanos en fosa de Medellín de Bravo

La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz acompaña a los colectivos en los trabajos de la fosa clandestina ubicada en localidad de Mata Ortíz, en Medellín de Bravo, en donde ya se han recuperado restos humanos.La titular de la Comisión, Brenda Cerón Chagoya, indicó que hasta el momento no se puede precisar el número de cuerpos y una vez que se concluya la extracción, se procederá con otra búsqueda para descartar más fosas.Precisó que hasta el momento se trabaja sólo en este punto de Medellín pero no descartó que pudiera ampliarse."Han sido localizados algunos restos, no podemos informar con precisión a cuántos individuos pertenecen, lo ideal es esperar a que la Fiscalía pueda terminar el trabajo de recuperación y posterior a esto entrar a hacer una búsqueda de todo el terreno y descartar que puedan existir más fosas en esos espacios. Ahorita es un punto donde se está trabajando, posiblemente se amplíe", dijo.Según la información de la Fiscalía General del Estado, habría indicios de inhumaciones en el municipio de Jamapa.Cerón Chagoya explicó que su participación será cuando se extraigan los restos humanos ya marcados."Tenemos la convocatoria que nos hacen es para observar los trabajos de recuperación de los que ya se habían localizado como parte de la investigación que se hizo en la captura de una célula delictiva, esto generó el hallazgo de una fosa clandestina, se hará un trabajo de rastreo".Desde el pasado viernes, los colectivos y Comisión Estatal de Búsqueda ingresaron a este predio en donde ya se encontraba personal de la FGE trabajando en la fosa ubicada.