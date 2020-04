Sigue caída de ventas en Mercado “Hidalgo”, en Veracruz Puerto

En un 50 por ciento ha bajado la venta de carne roja en el Mercado "Miguel Hidalgo" de la ciudad de Veracruz, pues el llamado a mantenerse en casa y el cierre temporal de negocios de venta de alimentos debido a la emergencia sanitaria ha ocasionado que disminuya la demanda de este producto.



Locatarios señalan que si bien, es un producto de primera necesidad, se han visto impactados y la actividad no es la regular.



Pequeños negocios como taquerías y fondas, al dejar de laborar, dejan de consumir.



"Hay muchos negocios cerrados, aunque la gente quisiera pero al no haber ingresos, la gente deja e venir. Muchos taqueros que nos compran ya cerraron porque como cierran a las 10 de la noche ya les disminuye y al no haber gente en la calle, nos perjudica a nosotros", dijo Jorge Alberto Mata García.



De acuerdo con los tablajeros el precio de la carne se ha mantenido desde antes que iniciara la contingencia.



Aunque algunos locales del mercado ya han cerrado, al ser de alimentos el 90 por ciento de ellos, se mantienen operando.



"Nosotros estamos trabajando, en otras áreas está cerrado. El precio sigue, para deshebrar, para guisar 138, bistec, costilla de res 110, carne de puerco todo 80 pesos, se ha conservado, no ha aumentado", dijo.



Asimismo descartan que se pueda registrar desabasto de carne de res o de cerdo.