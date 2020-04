Sigue cierre temporal de hoteles en Veracruz-Boca del Río

Un total de 9 hoteles han cerrado sus puertas de manera temporal en la zona conurbada Veracruz y Boca del Río, lo que representa cerca de mil habitaciones y no se descarta que la cifra se incremente debido a la situación de emergencia sanitaria y la baja de la actividad turística.



El empresario hotelero y consejero de la Asociación de Hoteles y Moteles, Sergio Lois Heredia, señaló que los establecimientos que han parado operaciones son de cadenas con más de cien habitaciones.



"Ya cerraron en la zona conurbada Veracruz y Boca del Río, tengo entendido que en el resto del Estado son más. Aquí son 9 los que cierra temporalmente, ninguno cierra definitivamente, desafortunadamente se van a seguir sumando a estos cierres temporales".



Señaló que los hoteles grandes son los más complicados para mantener operando debido a número de la plantilla laboral "Estamos hablando que son de cadenas importantes, se sumarían en estos hoteles un total de mil habitaciones que han cerrado en esta zona".



Asimismo, Lois Heredia, hizo el llamado a que aguanten lo más que puedan y conserven las plazas de empleo.



"Yo haría la invitación que quienes podamos, tengo entendido que los que han cerrado es porque no han podido pero los que podamos aguantemos las operaciones mientras la ley no los permita y mientras los recursos nos lo permita".



Finamente, precisó que es favorable el aplazamiento del pago del 3 por a la nómina para empresas con máximo de 50 trabajadores.