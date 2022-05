Sigue conflicto en el Tec de Zongolica; alumnos toman campus central

En menos de 15 días de que se dieron las primeras manifestaciones de alumnos del ITSZ campus Tezonapa y Cuichapa, ahora alumnos del campus Zongolica del ITSZ tomaron el plantel para exigir al director general, Pompeyo Quechulpa Pérez, la solución a las demandas en cuatro de los campus.Esta mañana, aproximadamente 100 alumnos tomaron las instalaciones e impidieron el ingreso de alumnos y docentes hasta en tanto el Director General no dé solución a sus demandas.A la demanda de alumnos del campus Tezonapa se unieron días después los de Cuichapa y luego Nogales, aunque estos últimos no realizaron plantón, también exhibieron una serie de necesidades.Internet de calidad, que los vehículos escolares no se hagan de uso personal, que no se abra otra carrera si no se dan las condiciones, que lo que se promete en redes sociales por parte de los directivos se cumpla y no sean sólo fotos."Al Director se le ve en camioneta con chofer y los alumnos a pie. Exigimos equipo de cómputo, material de laboratorio, baños limpios, insumos de limpieza, material forestal y rehabilitación del invernadero"."El desempeño de los directivos no es bueno, al parecer sólo se están llevando los recursos que les da el gobierno a su bolsillo porque hay muchas necesidades", señaló en entrevista grabada un estudiante.Cabe señalar que a pesar de la toma de tres campus del Instituto Tecnológico, no ha habido un diálogo directo con los estudiantes, ni con los padres de familia, sólo el compromiso de dar solución a través de redes sociales.