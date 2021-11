Debido a que en las mesas de trabajo que se comenzaron a realizar esta semana en el Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Orizaba no se respetaron los lineamientos acordados el pasado 22 de octubre en la Ciudad de México, alumnos que fueron dados de baja decidieron romper con ese acercamiento.De acuerdo con los jóvenes, tras la denuncia pública de ese hecho en junio y la total cerrazón que encontraron en la directiva para que les permitiera titularse, realizaron varios viajes a la Ciudad de México para plantear su situación ante el TecNM, la SEP y otras instancias y finalmente el 22 de octubre se llegó a un acuerdo.Explicaron que dicho acuerdo consistía en que se abrirían mesas de trabajo en donde estaría una representación del Tecnológico de Orizaba, del TecNM y el alumno, el cual podría estar acompañado de dos personas: su abogado, si cuenta con uno, y un acompañante.Sin embargo, de última hora les mandaron un mensaje diciéndoles que sólo se permitiría el paso del interesado y no podrían llevar ni a su abogado ni a un acompañante, sino que entrarían solos.Lo que debió haber sido mesas de trabajo se convirtió en una comparecencia de los jóvenes de manera individual, en donde simplemente les hicieron dar los pormenores de sus casos, imprimieron lo que él dijo, lo firmaron y le informaron que su situación sería analizada y les darían respuesta.Debido a que no ven el caso de volver a pasar uno por uno a dar su narración de los hechos ni ven disposición en las autoridades de la institución para corregir la situación en la que los dejaron sin previo aviso, los alumnos optaron por no acudir a esas reuniones individuales hasta que se restablezcan las condiciones que se pactaron el pasado 22 de octubre.Los afectados lamentaron que no esté pasando por alto lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador de dar prioridad a la educación y en vez de facilitar su proceso se les pongan trabas y tal parece que quisieran cortar toda posibilidad a los jóvenes para poder culminar sus carreras y titularse.