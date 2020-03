Sigue el vacío de poder en Actopac, critica PAN

El coordinador del grupo legislativo del PAN, Omar Miranda Romero, criticó que persista el vacío de poder en el municipio de Actopan.



Refirió que no existe claridad en el tema tras la renuncia del presidente municipal suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, ni en la posibilidad de que la síndica suplente, Nayeli Toral Ruíz, asuma el cargo y pueda aspirar por la Alcaldía.



El legislador del blanquiazul dijo que luego de la revocación de mandato de José Paulino Domínguez Sánchez y la síndica titular Lucero “N”, es necesario que se respete la Ley y que el control del municipio lo asuma quien le corresponde.



Recordó que los cargos públicos resultan un ejercicio "irrenunciable", de ahí que continúa pendiente el tema Toral Ruíz, quien manifestó que está dispuesta a asumir el cargo.



"Al final no ha sido convocada y hasta hoy no hay quien encabece el tema de Actopan", dijo el presidente de la fracción legislativa de Acción Nacional en el Congreso.



En ese sentido, refirió que no ha habido acercamiento con la Síndica y de parte del Ayuntamiento no hay quien tome las decisiones, aunque el pleno avaló la revocación desde el pasado 4 de marzo.



"Al final del día, los cargos públicos son irrenunciables y el PAN está trabajando en este tema y preparando lo que corresponda para enfrentar esta situación", planteó.