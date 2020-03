Sigue en tribunales pleito por el Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje admitió un juicio de amparo el pasado 2 de marzo contra la toma de nota otorgada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje a José Arturo Hernández Martínez, quien busca dirigir el Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV), por lo que no ha causado estado y podría ser revocada.



Como elementos de prueba, se presentaron las actas de defunción de los 8 docentes fallecidas que votaron y las actas que demuestran la falsificación de más de 200 firmas.



Osvaldo Ahumada Aguirre, líder de la fracción que impugna la elección, explicó que la Toma de Nota que entregó el Tribunal de Veracruz se encuentra impugnada con la solicitud de juicio de amparo 149/2020, por lo que esta resolución emitida no ha causado estado en tanto no se dicte una sentencia definitiva por el Tribunal Federal.



Recordó que recurrieron al juicio de amparo debido a que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje avaló la Toma de Nota de la fracción del SDTEV que representa Hernández Martínez, a pesar de que la documentación presentada contenía serias irregularidades que pueden ser constitutivas de un ilícito.



Al estar impugnada la Toma de Nota, las autoridades educativas y laborales no pueden reconocer a un solo dirigente del SDTEV, sino que deberán tratar con las dos partes en tanto se emite una resolución definitiva.



Dijo que el TECA solamente analizó los documentos de una de las dos partes que buscan el reconocimiento de las autoridades y que en los documentos tomados en cuenta por el Tribunal se advierten más de 200 firmas falsificadas, lo que constituye la comisión de un delito; es decir, que hay dobleteo de nombres de afiliados al SDTEV y sus firmas son diferentes.