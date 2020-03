Sigue la corrupción entre inspectores de Comercio de Xalapa;  les pondrán cámaras

El regidor titular de la Comisión Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastro, Francisco Javier González Villagómez, dio a conocer que tienen el conocimiento de más inspectores del Departamento de Inspección y Atención Comercial del Ayuntamiento de Xalapa (DIAC) que continúan pidiendo dinero o productos a los vendedores.



En ese sentido, explicó que en lo que va del año, han recibido 15 quejas de los inspectores pero que no todos los afectados acuden a denunciar al Ayuntamiento.



"En la Regiduría nos han llegado alrededor de 15 quejas por cuestión de que piden dinero o alimentos. Pero desafortunadamente este es un problema de ambos lados: tanto del que oferta y ofrece el dinero y ofrece la comida como del que está pidiendo", dijo.



En ese sentido, señaló que son otros empleados y no los que el año pasado sancionaron por incurrir en malas prácticas.



"El problema es que cuando hemos ido con las personas que se quejan, no presentan la queja formal, nada más nos comentan y se molestan e ido a visitar a las personas y ya no proceden", dijo.



Ante dicha situación, manifestó que pretenden invertir en 75 cámaras para los trabajadores de esa área con el fin de vigilar la manera en la que están realizando su labor.



"Estamos en espera de que nos autoricen. La idea es que todos los inspectores tengan cámara, serán 75 cámaras, se invertirían como 500 mil pesos. Queremos evitar la corrupción, tenemos varias quejas de comercio", finalizó.