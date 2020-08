Sigue la incertidumbre en el sector comercial de Córdoba; hay días buenos y malos

Sigue la incertidumbre en el sector comercial, hay días buenos y malos, pese a ellos tratan de seguir manteniendo los empleos, afirmó el empresario restaurantero, Víctor Perroni.



Reconoció que en estos momentos están más afectados los del giro de papelerías, zapaterías y uniformes, mientras que el sector que representa registra un repunte de ventas, con todo y ello tardarán en reactivarse este año.



Expuso que confía que esta situación de repunte se mantenga para que así el sector pueda conseguir una estabilidad, luego de meses bastantes complicados a raíz de la situación económica que se vive en la región centro.



"Desde marzo estamos paralizados, no hay para cuando, a veces tenemos ventas, otras veces no, ahorita pues va repuntando un poco porque hay más movimiento, la gente empieza a salir".



Aun cuando este panorama no es alentador, señaló que están tratando de mantener los empleos y el próximo año esperan una recuperación pero reiteró que hay una incertidumbre y prevén no haya crecimiento económico.