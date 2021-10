Continúa pendiente el pago por medio de factoraje a proveedores de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Xalapa, por concepto de adeudos de administraciones anteriores, admitió el presidente de dicha agrupación empresarial, Bernardo Martínez Ríos.“En el lado de los pagos, te puedo decir que en nuestra cámara de comercio no tenemos hoy ningún pago”.Hay que recordar que, en agosto pasado, la Secretaría de Finanzas y Planeación inició el proceso de pago de pendientes por medio de factoraje, tras un acuerdo con Gobierno de Veracruz, Nacional Financiera y Banco Mercantil del Norte (Banorte).“Al no haber pago, no se ha hecho uso de este mecanismo de factoraje, desafortunadamente”, abundó el empresario.Cabe añadir que la Cámara de Comercio igual no recibió respuesta para incorporar al factoraje a actuales proveedores del Gobierno de Veracruz.“A nadie de la cámara se le ha pagado, con factoraje se le ha pagado”.