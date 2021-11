Sigue pleito en el PAN: Indira divide por obedecer a los Yunes, acusan

La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Alma Rosa Hernández Escobar, afirmó que la senadora con licencia, Indira Rosales San Román, hace declaraciones temerarias por obedecer las indicaciones de una familia, esto luego de que hiciera acusaciones en contra de Joaquín Guzmán Avilés. Además, la invitó a aprender a manejar sus emociones.Durante conferencia de prensa, la legisladora federal se refirió a los sucesos que mantienen a Tito “N” en prisión y exigió que Indira les informe si sabe de más carpetas abiertas en contra de panistas en el gobierno de Miguel Angel Yunes Linares.En una fuerte crítica a su compañera de partido, Alma Rosa Hernández acusó a Indira San Roman de dividir al PAN.“Pero qué se puede esperar de una niña que no conoce al PAN, que ha disfrutado de las mieles del poder por apoyar a una familia, al grado de hacer declaraciones que dividen, que es lo que precisamente quiere MORENA”, expresó al agregar que quien lucra con la tragedia sólo muestra su bajeza.Al respecto, expresó que los panistas de verdad han cerrado filas en torno a su compañero y amigo Tito pero hay quienes desde su propio interés personal y visceral sólo buscan sacar raja política.“Y que triste que en lugar de mostrar lo que tanto distingue a los panistas como la solidaridad y bien común, sea tirado por la borda por esa hambre de poder y esa falta de capacidad de manejar emociones”.Aseveró que lo declarado por Indira culpando a miembros del partido, sin pruebas y con un clara actitud de sacar raja de la situación en favor de su proyecto político, sólo demuestra su desconocimiento del verdadero PAN.No obstante, dijo que la verdad sobre el origen de la investigacion que se le hace a Tito "N" y que se inicio en el 2017, fue que Miguel Ángel Yunes abrió carpetas en contra de panistas que no eran de su grupo político.“Quizá debamos preguntarle a Indira si sabe de más carpetas abiertas en contra de panistas en el Gobierno de Miguel Angel Yunes Linares, porque todos sabemos que Winckler no actuaba sin permiso y en 2017 los que hoy son sus aliados antes no lo eran, por eso tenían investigaciones abiertas”.Por tanto, dejó en claro que si Tito está injusta y arbitrariamente detenido, mucha culpa tiene la familia Yunes por iniciar investigaciones por revanchismos contra los mismos panistas.Respondió a Indira que en lugar de criticar y culpar sin sustento, que cierre filas y exija la liberación de Tito “N”, junto con todos los panistas.“No te equivoques Indira, los panistas de a deveras sabemos cerrar filas y unirnos en la defensa de causas como en este caso es la liberación del compañero Tito y exigimos al Gobernador lo libere pronto y lo hacemos responsable de su integridad”.Para finalizar, Alma Rosa dijo que no van a permitir que se utilice este acto para sacar raja política, ya que los verdaderos panistas cierran filas y hacen un llamado a la unidad.