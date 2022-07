Sigue pleito legal por la posesión del Centro Orizabeño de Convenciones

Representantes de iglesias evangélicas que tenían en posesión el Centro Orizabeño de Convenciones (COCO) acusaron al alcalde Juan Manuel Diez Francos de mentir a los ciudadanos al afirmar que dicho inmueble es del Ayuntamiento.El pastor y abogado Adrián García, refirió que el edil no mostró la sentencia que avala que el Ayuntamiento ya ganó la posesión del edificio y ellos tampoco han sido notificados, ni tampoco aparece publicada, por lo que sería irregular que si no hay nada formal el alcalde ya supiera.Indicó que el alcalde no puede hablar de lo que no sabe porque aún en ese caso no sería una sentencia definitiva, ya que aunque se diera en ese sentido, podrían apelar.En caso de que no apelarán, explicó, entonces causaría estado y si tendría el ayuntamiento la propiedad del inmueble.Detalló que en todo el procedimiento de amparo las autoridades han metido ocho recursos y ellos ni uno solo, pues los documentos que han presentado avalan lo que en todo momento han declarado.Como no cumplió con esto, abundó, ya se presentó ante el juez federal la solicitud para que se prosiga con el procedimiento.Reconocieron que es lamentable que una autoridad se conduzca de esta manera y el juicio popular así lo constata, pues los ciudadanos le han hecho una serie de comentarios en donde le hacen ver que está mal la manera en que actúa para apropiarse de un inmueble.El abogado detalló que este viernes se presentó la solicitud para que se apliquen las medidas de apremio y sanciones correspondientes, que podrían ser una multa o denuncia por desacato, lo cual se verá la próxima semana posiblemente.