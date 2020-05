Sigue pleito por agua entre comunidades de Jilotepec; Alcalde no interviene

La disputa por una línea de conducción de agua de nuevo originó un conato de violencia entre familias de las congregaciones Las Lomas y La Concepción, ambas en el municipio de Jilotepec.



Un mes antes, pobladores de La Concepción cortaron dos mangueras de abasto conectadas a uno de los veneros de la comunidad y éste a la vez es alimentado por una tubería de 8 pulgadas, la cual atraviesa el ejido Las Lomas.



Tras el corte del suministro, las familias de Las Lomas conectaron una línea de abasto de una toma en un predio particular.



"Anduvimos tratando de dialogar con ellos y nos dijeron que no: que ya no nos iban a dar el agua, pues, entonces encontramos a un señor con una toma de esa misma agua, del agua de La Concha y nos dijo que nos podíamos conectar de allí sin ningún problema porque tiene permisos y todo", dijo una de las afectadas.



Sin embargo, este jueves, pobladores de La Concepción acudieron a donde se conectó la nueva toma, acompañados de una patrulla con cinco elementos y el Comandante de la Policía Municipal.



"Nos conectamos hace 15 días y hoy subieron de nuevo los de La Concha, resgurdándolos la Policía Municipal y nos trozaron todo las conexiones, se llevaron todo y volvimos a quedar en las mismas", dijo.



En voz de los agraviados, la afectada demandó la intervención del alcalde de Jilotepec, Sergio Fernández Lara, o de lo contrario, los pobladores de Las Lomas cortarán la línea de abasto de La Concepción, aunque las dos congregaciones sufran de falta de agua.



"El Alcalde nada más se reunió con los encargados de La Concha, por obvias razones, pues él tiene familia en esa comunidad y no nos quiso dar entrevista ni nada y solicitamos en este momento el apoyo del Alcalde y en caso necesario el apoyo del Gobernador" dijo.



Indicó que cuando la comunidad La Concha introdujo la línea de agua por Las Lomas, no solicitaron el aval de la comunidad y por lo tanto no descartan cortar la línea.