Sigue pleito por predios de Sierra Alta, en Coatepec; piden que Gobierno Estatal intervenga

Integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) protestaron para solicitar al Gobierno del Estado que intervenga en la disputada que existe por terrenos en la Sierra Alta del municipio de Coatepec.



Uno de los manifestantes, Francisco Ruíz Hernández, dijo que desde 1976 iniciaron con el proceso ante la Federación para obtener los predios, pues estas tierras no cuentan con propietarios y ellos tienen la necesidad de un lugar dónde vivir.



“Estamos pidiendo al Gobierno del Estado que ponga cartas en el asunto porque ya nos han golpeado, nos han hecho muchas cosas. En el año de 1976 nosotros tomamos las tierras y fuimos al Registro Agrario y no encontramos escrituras, no sé por qué ahora ya tienen escrituras”, dijo.



Aseveró que se encuentran en un proceso legal para ser legítimos dueños del predio pero el presidente municipal de Coatepec, Luis Enrique Fernández ha incitado constantes enfrentamientos entre campesinos, por lo que, dijo, lo hacen responsable de cualquier acto de violencia en contra de los que ahí habitan.



“Hacemos responsable al Presidente Municipal de Coatepec, toda vez que incita a enfrentamientos entre campesinos, creando varios grupos de personas agresivas y violentas. Creemos en nuestras leyes y en nuestro Gobierno”.



Refirió que son aproximadamente 150 familias las que se pueden quedar sin sustento y es un predio de aproximadamente 2 mil hectáreas el que está siendo reclamado por supuestos dueños.



“Somos 150 campesinos, nosotros queremos las tierras para sembrar y mantener a nuestra familia; ahí no siembran nada, el monte lo vamos a cuidar, no como dicen ellos, no estamos locos para tirar los árboles como dicen ellos, vamos a reforestar”.



Señaló que las personas que los han atacado son “gringos” y están protegidos por el Alcalde.



“Ya teníamos el deslinde de tierra este 20, nos cancelaron la fecha y se juntaron todos los gringos y no dejaron que se hiciera ningún trabajo, se juntaron todos y se fueron a hablar al Palacio con el Alcalde. Ya venía el deslinde de la federación y no nos dejaron hacer el trabajo”, concluyó.