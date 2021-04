Sigue queja por fosa abierta en Hospital Civil de Coatepec

Trabajadores del Hospital Civil de Coatepec, reportaron nuevamente que una fosa, la cual se utiliza para los desechos del hospital sigue abierta y sin reparar.



Y es que hace dos semanas, los empleados denunciaron que una persona cayó en esta fosa con una profundidad de cinco metros y aunque no sufrió lesiones de gravedad, sí resultó con una crisis nerviosa al salir cubierto de los desechos de todo el nosocomio.



Según los trabajadores, el hospital mandó a hacer unas tapas de cemento, no obstante, los trabajos van lentos y la fosa sigue abierta, representando un peligro para pacientes y médicos.



"Mira la fosa no la han tapado, apesta, ya hay unas tapas, pero no las han puesto aun, hay muchas inquietudes, esperamos que pronto se atiendan varios problemas que hay", comentó uno de los empleados.



Insistieron en que además del peligro que representa, el mal olor llega a varios lugares, entre ellos a la cocina y al área de ginecología.



"Es que también la fosa está cerca de la cocina y al área donde llegan las embarazadas, urge que se repare", finalizaron.