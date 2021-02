Sigue sin haber resultados oficiales en elección panista, en Veracruz Puerto

El Comité Directivo Municipal del PAN en Veracruz aún no emite el resultado oficial de la elección interna a candidato a la Alcaldía de Veracruz, en donde hasta el último conteo Miguel Ángel Yunes Márquez tenía 12 puntos de ventaja sobre Bingen Rementería Molina.



Ante estos resultados, el diputado local con licencia afirmó que buscarán que la jornada se declare como nula.



"Nadie se puede declarar ganador en una elección llena de irregularidades. En donde sólo hay 12 votos de diferencia. Una vez declarada la nulidad de esta elección, ganaremos la nueva", dijo.



Agregó que hay pruebas de las irregularidades cometidas en el proceso interno, "estaremos preparados para que no cometan atropellos en contra de los militantes, como sucedió en esta jornada", advirtió.



Por su parte, el Exalcalde de Boca del Río afirmó que ganó la elección a pesar de las alianzas de militantes con MORENA.



"Le ganamos a los traidores del PAN. Le ganamos a Julen Rementería que aliado con MORENA quiso hacer las trampas, ganamos ante la ilegalidad de militantes que no tenían que votar y a pesar de que votaron, ganamos bien", dijo Yunes Márquez.



Hasta el momento, el CDM del PAN no ha emitido posicionamiento sobre los hechos violentos y resultados de la elección de candidatos.