Sigue sin operar tanque de agua en Parque Natura de Xalapa

La regidora segunda y titular de la Comisión de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Ayuntamiento de Xalapa, Helen Sarmiento Jaén, señaló que sólo hace falta ejecutar la infraestructura hidráulica para que el tanque de almacenamiento de agua ubicado en el Parque Natura, ya pueda entrar en operación.Indicó que por ahora la prioridad es trabajar en el abastecimiento del vital líquido de las colonias que están sufriendo mayores tandeos producto del estiaje que disminuyó la captación de los fuentes de abastecimiento."El tanque está en óptimas condiciones, pero falta meter la infraestructura para que ya se pueda usar. La verdad es que nos estamos enfocando en otras áreas que son prioridad, hay colonias que estamos metiendo esa red hidráulica, no le hemos puesto tanta atención a este tanque, estamos enfocados en otras áreas que son prioritarias", comentó.Cabe recordar que este tanque, de mil 500 metros cúbicos, ubicado al interior del área natural protegida, costó aproximadamente 14 millones de pesos, y una vez entre en funcionamiento beneficiará a 34 mil 817 habitantes de 12 colonias del sur de la Capital.Sarmiento Jaén afirmó que los otros tres tanques que construyó la administración del exalcalde Hipólito Rodríguez Herrero, sí están funcionando, pero no todos están llenos. "Hay unos que están a la mitad de la capacidad de agua", puntualizó.Sobre la problemática del abastecimiento del recurso hídrico a los xalapeños, dijo que la sequía ha provocado que en colonias les haya faltado el agua hasta por un mes, por lo que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), ha tenido que suministrárselo con pipas propias y rentando otras."Las pipas no abastecen a toda la ciudad y hemos intentado adquirir provisionalmente renta de pipas, pero la escacez ha llegado a los municipios vecinos y ellos también han hecho la búsqueda de estas pipas y no han encontrado y seguimos sobre la marcha generando mecanismos para abastecer de agua a la ciudadanía", mencionó la edil.