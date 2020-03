Sigue sin saberse contra qué Regidor de Xalapa se pidió juicio de procedencia

A más de un mes de que se diera a conocer que la Contraloría Interna solicitó juicio de procedencia contra un edil, no existe más información sobre quién es el funcionario sujeto a investigación, señaló la regidora Luiza Angélica Bernal Velázquez."Que nos hayan informado, no se tiene avance absolutamente de nada, es un tema que debe informarnos Contraloría Interna del Ayuntamiento y por supuesto, informar a todo el cuerpo edilicio", dijo.Recalcó que se desconoce a qué edil se refiera esta solicitud de procedencia y los planteamientos que la sustenten.Cabe destacar que el 17 de febrero, en sesión de Cabildo, el contralor Jesús Alberto Cabrera Gómez dio a conocer que durante 2019 se promovieron dos denuncias contra 21 exfuncionarios de la pasada administración municipal ante la Fiscalía Anticorrupción.Además, el titular del órgano de control reveló que se solicitó ante el Congreso del Estado una solicitud de declaración de juicio de procedencia contra uno de los 13 regidores.No obstante, en aquella asamblea no se dio a conocer el nombre del servidor."La información circuló en medios de comunicación hace aproximadamente un mes y medio e insisto, es una información que tiene la obligación de darnos la Contraloría Interna", dijo.