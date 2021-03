Siguen apareciendo restos humanos en fosas de Ixtaczoquitlán

En las fosas de Campo Grande, municipio de Ixtaczoquitlán siguen encontrándose restos humanos, confirmó la representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo Jiménez.



Mencionó que al continuarse este lunes las excavaciones en lo que es la cuarta fosa se llegó a un punto en donde se percibe el olor a putrefacción; sin embargo, no se hizo la recuperación de restos porque hace falta darle mayor profundidad.



“No se puede aún decir si es una o más personas las que están en la fosa”, por lo que será este martes cuando se sigan los trabajos y se vea esto, comentó.



Cabe recordar que al momento son ya cuatro cuerpos los recuperados en poco más de una semana de búsqueda por parte del equipo multidisciplinario de Servicios Periciales de Xalapa.



De esos cuerpos, dos corresponden a varones y de dos más no se pudo saber el género por el avanzado estado de descomposición que presentaban.



Cabe recordar que en las primeras dos fosas sólo se encontró un cuerpo en cada una de ellas, pero en la tercera hubo dos y para revisar que no hubiera más restos se hicieron pozos de sondeo.



Además de la cuarta fosa están pendientes por explorar dos puntos más que fueron detectados por los binomios caninos.