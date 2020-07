Siguen bajas las ventas en restaurantes de Coatepec

Prestadores de servicios en Coatepec, entre ellos restauranteros, dijeron que aún ven lejana una mayor afluencia de comensales y con ello más ventas de sus productos.



Señalaron que están trabajando a marchas forzadas y tratando de seguir manteniendo sus negocios para no despedir a sus empleados.



Al respecto, el propietario de la Hacienda Zimpizahua, Erick Alcántara, indicó que están tratando de generar ingresos para no dejar en el desamparo a los trabajadores.



Entrevistado, dijo que pocas personas llegan a su negocio, pues consideró que el incremento de contagios ha frenado aún más la actividad restaurantera.



“Nos vamos manteniendo poco a poco, en nuestro caso estamos vendiendo fechas del salón para el próximo año, la cosa es generar algo para no dejar en desamparo a los empleados. El restaurante está trabajando con poca gente, tenemos servicio normal pero la gente aún no se anima a salir, la gente está espantada y acá no están llegando, no está saliendo”, aseveró.



Por ello, aseguró que sus ventas son de regulares a bajas y no esperan algún repunte en los siguientes días, toda vez que la pandemia continúa.