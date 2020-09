Siguen búsquedas de restos humanos, en predio de Minatitlán

Continúan las tareas de búsqueda en el predio de la empresa “Grúas Estévez”, en Minatitlán, aunque hasta el momento no hay ningún hallazgo, reveló Belén González, representante del Colectivo de madres en búsqueda de Coatzacoalcos “Belén González”.



"Bueno, pues ahí seguimos buscando y trabajando el predio, es un predio muy grande y seguimos trabajando ahí todavía, no aún no hay ningún hallazgo".



"Estamos trabajando, el viernes pasado tuvimos revisión de carpeta con todos los integrantes del Colectivo pero no hay muchos avances y esperamos que esos compromisos que se hicieron el viernes, dentro de un mes y medio ya sean cumplidos", indicó.



Dijo que esperan reiniciar también las diligencias en la zona de playa de Coatzacoalcos a la altura del fraccionamiento Punta Caracol, estas actividades, puntualizó, se realizarán con todas las medidas sanitarias por la pandemia de Coronavirus.



Recordó que se aproxima el 25 de septiembre, una fecha dolorosa para todos los colectivos de la ciudad, pues en 2015 desaparecieron 11 jóvenes a través del operativo Blindaje Coatzacoalcos durante el sexenio del exgobernador Javier Duarte de Ochoa y que recientemente el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) insistió en que se debe investigar.