Siguen contagios en México; llegan a un millón 362 mil 564 casos

México sumó, al corte de este 24 de diciembre, 121 mil 172 muertes por COVID-19, con un millón 362 mil 564 casos de contagios confirmados de Coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud.



Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló además que hay 50 mil 949 casos sospechosos con posibilidad de resultado, aunque con un millón 713 mil 533 casos negativos acumulados en el país.



Por otra parte, López-Gatell explicó que la enfermera María Irene, la primera mexicana en vacunarse contra el Coronavirus, recibió la dosis en el brazo derecho porque es zurda. Aseguró que la vacuna se aplicará en el brazo no dominante para evitar molestias y descartó que esto pueda ocasionar alguna reacción secundaria.



También aclaró que la persona que faltó por vacunarse fue porque la dosis requería 3 mil mililitros; sin embargo, ésta tenía 2 mil mililitros. "No se puede poner una dosis menor a una persona", destacó.



ASEGURAN QUE VACUNA CHINA ES EFICAZ EN 91.25%



Turquía anunció este jueves que pronto recibirá las primeras unidades de una vacuna china del COVID-19, cuya eficacia según las autoridades turcas es del 91.25 por ciento, a pesar de que aún no hay resultados oficiales de pruebas de la fase 3 de este inmunizante.



Las autoridades turcas aseguraron haber comprobado una eficacia del 91.25% antes de que la vacuna Coronavac alcance a fase 3 en las pruebas realizadas con 7 mil 371 voluntarios.



“UN ÉXITO, ARRANQUE DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19”



El arranque de aplicación de la vacuna contra COVID-19, en los tres escenarios establecidos, fue todo un éxito, ya que no hubo contratiempos ni problemas, señaló Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.



Durante la conferencia de prensa vespertina, el funcionario federal indicó que la vacunación se llevó a cabo en el día 208 del periodo de nueva normalidad, que dio inicio el 1° de junio y que gracias al trabajo coordinado entre todas las entidades del Sector Salud, el operativo se llevó a cabo como estaba previsto.



El Subsecretario señaló que en operativo del Día 1, se aplicaron dos mil 924 dosis, de las dos mil 925, ya que una no se logró en un caso, esto señaló que es algo común, incluso a veces hasta en 10 por ciento de las dosis.



Para cada uno de los centros de vacunación establecidos el proceso transcurrió sin incidentes, aclaró que en la Ciudad de México, en el Hospital General de México, se aplicaron 975 dosis; en la Zona Militar 17 ubicada en Toluca, Estado de México, se aplicaron 975 dosis y en la Zona Militar 22 de Querétaro, 274.