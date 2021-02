Siguen críticas contra el Verde por ofrecer candidatura a presunto agresor de mujer

El exalcalde de Medellín de Bravo, Marcos Isleño Andrade, busca de nueva cuenta el cargo, esta vez nominado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dentro de la alianza “Juntos Haremos Historia en Veracruz” con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y el Partido del Trabajo (PT).



No obstante, tras dar a conocer su intención política, nuevamente salió a la luz la supuesta violencia física que ejerció en contra de una mujer a finales de 2013.



Y es que en ese entonces, cuando ocupaba la presidencia municipal de dicha demarcación, fue acusado de presuntamente golpear a su novia, quien tuvo que ser trasladada a un hospital.



Isleño Andrade, quien también ya fue denunciado ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) por supuestos actos anticipados de campaña, carga en su expediente político este hecho ocurrido en noviembre de 2013.



Según los datos dados a conocer en ese año por el abogado de la víctima, la joven residente de Boca del Río recibió golpes en el rostro y patadas en distintas partes del cuerpo, hasta quedar inconsciente.



Cabe recordar que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el OPLE emitieron los formatos denominados “3 de 3 contra la violencia”, que deberán llenar los candidatos que se registren para contender en los comicios del 6 de junio.



En dichos documentos, los contendientes deberán firmar bajo protesta de decir verdad, que nunca han incurrido en violencia intrafamiliar, violencia sexual o ser deudores alimenticios.



Por lo que de comprobarse la acusación en contra del aspirante, su candidatura sería anulada al no tener “un modo honesto de vida”, requisito indispensable para ocupar un cargo público en Veracruz y el país.



Desde que se anunció la aspiración electoral del exedil, diversas voces y colectivos en favor de los derechos de las mujeres externaron su preocupación por considerar que él no cuenta con antecedentes favorables.



“Las Bruja del Mar” fueron las últimas en denunciar el hecho a través de su cuenta de Twitter. En la publicación le recordaron al PVEM la denuncia que se formuló en su contra.



“Hola @partidoverdemex, pasando a recordar que un candidato de su partido que busca una diputación (sic) en Medellín, Veracruz, fue denunciado en 2013 por golpear a una mujer hasta mandarla al hospital. #3de3vsViolencia”, escribieron las feministas.



Además, militantes morenistas de ese municipio se mostraron en contra de su postulación, alegando que con ello se estaría abriendo la puerta a exfuncionarios ligados al exgobernador Javier Duarte de Ochoa.