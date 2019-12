Siguen desapariciones y autoridades no se coordinan, critican

Teresa Anaís Palacios Pérez, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda, lamentó que aún no existan protocolos, directrices ni un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas.



"Pareciera que las instituciones no tienen los elementos para hacer la búsqueda de manera inmediata, de manera oportuna, no hay una coordinación, no lo hemos visto en todos los casos la coordinación entre Fiscalía y Comisión de Búsqueda a nivel nacional, no sólo estatal".



Asimismo, indicó que tienen conocimiento de más de 40 mil casos de personas desaparecidas, pero no tienen la cifra de cuántos corresponden a Veracruz, a consecuencia de la nula coordinación con las instituciones federales y estatales.



"Todo esto tiene que ser investigado correctamente, tiene que llevar un reconocimiento de la responsabilidad del Estado, pareciera que lo hay, pero no nada más reconociendo se va a abordar esta problemática".



Así también, criticó que los cambios de titulares de la Fiscalía General del Estado originan atraso en las investigaciones y en los procesos.



"Está la voluntad, pero creo que debe haber un correcto ordenamiento del personal, de la estructura, de la policía, de la fiscalía y de la comisión de búsqueda, entonces creo que habrá que estar en este momento hablando de capacidades institucionales", finalizó.